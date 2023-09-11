Mehmetçik'ten ABD İHA'larına Pençe-Kilit

ABD, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'ya İHA ve SİHA verdi. PKK'lılar bomba yüklü İHA'larla Mehmetçik'e saldırdı. PKK’nın bombalı dron saldırıları, İHASAVAR ve uçaksavarlarla engellendi. ABD, daha önce de PKK'ya paramotor eğitimi ve araç gereçleri vermişti.

Mehmetçik'ten ABD İHA'larına Pençe-Kilit
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ABD PKK'ya İHA ve SİHA verdi.O silahları Mehmetçik imha etti.

PKK'lı teröristler ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle verdiği model uçak ve İHA'ları Türk askerine karşı kullanmaya başladı. Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik'i hedef alan İHA'lar etkisiz hale getirildi.

ABD PKK'lı teröristlere İHA ve bomba yüklü dron eğitimi de verdi. PKK'lılar aldıkları eğitimin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde İHA'larla Mehmetçik'e saldırdı.

PKK, 4 tepeye bomba yüklü 9 model uçak gönderildi. PKK’nın bombalı dron saldırıları, İHASAVAR ve uçaksavarlarla engellendi.

ABD, PKK'lı teröristlere sadece İHA eğitimi vermekle kalmadı. ABD daha önce PKK'lı teröristlere paramotor eğitimi de vermiş. Teröristler Türkiye'ye karşı saldırıların da bu paramotorları kullanmıştı.

# abd # iha # siha
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