Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e suç duyurusu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile ilgili 27 Şubat ve 6 Kasım'da yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe harekete geçti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada "Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini, 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provokasyona girip birbirini öldürebilir. Her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Galatasaray Spor Kulübü, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. 'Erden Timur şunu yaptı, bunu yaptı..." demişti. Özbek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Güzel ve adaletli bir futbol iklimi yaratalım. İnsanların ticari hayatına girip, orada tokatlanması, dövülmesi, AVM’lerde fotoğraflarını çekin demeler… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın! Türkiye hep provoke edilmeye ve bölünmeye çalışılmıştır. PKK’sı, FETÖ’sü Türkiye’yi bölmeye çalışmıyorlar mı? Yapılan açıklamalar da bölünmeyi, kutuplaştırmayı getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu ülkeyi sen neden böyle davranıyorsun? "

"Burada Sayın Selim Soydan’ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe başkanı için, ‘Bir projedir’ dedi. Bu sefer bu algıya ben geliyorum. Neden herkesi düşman ilan ediyorsun? Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz her zaman itidali tavsiye eden taraf olacağız. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Türk toplumunun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmeye çalışan her türlü eylemin karşısındayız. Abisi olarak kendisine tavsiyem, gerilime artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ve FETÖ bölebildi. Başka hiç kimse de bölemez, kutuplaştıramaz."

Dursun Özbek, 27 Şubat tarihli konuşmasında da şunları ifade etmişti: