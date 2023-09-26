FETÖ'nün Emniyet Ayağına Büyük Darbe! Bellek Kartının Şifresi 6 Yılda Çözüldü

Emniyet kurumlarında yapılanan yeni FETÖ'cülere ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait olan bellek kartının şifresini 6 yılda çözdü.

3 Bin Emniyet Personeli Tespit Edildi!

Çözülen şifrelerde daha önce adına herhangi bir işlem yapılmamış 3 bin emniyet personeli daha tespit edildi.

Bellek kartının içindeki 16 yıllık gizli belgelerde 4 bin 121 mahrem sorumlu da deşifre oldu. Bu sorumluların 3 bin 400'ünün, emniyetteki kadın çalışanlardan sorumlu sözde "ablalar" olduğu belirlendi.