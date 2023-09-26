FETÖ'nün Emniyet Ayağına Büyük Darbe! Bellek Kartının Şifresi 6 Yılda Çözüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında 6 yılda şifrelerini çözdüğü bir bellek kartından yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce hiç işleme tabi tutulmayan 3 bin emniyet personeli daha deşifre oldu. Bu deşifrelerin içerisinde 4 bin 121 mahrem sorumlu da tespit edildi.
Emniyet kurumlarında yapılanan yeni FETÖ'cülere ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait olan bellek kartının şifresini 6 yılda çözdü.
3 Bin Emniyet Personeli Tespit Edildi!
Çözülen şifrelerde daha önce adına herhangi bir işlem yapılmamış 3 bin emniyet personeli daha tespit edildi.
Bellek kartının içindeki 16 yıllık gizli belgelerde 4 bin 121 mahrem sorumlu da deşifre oldu. Bu sorumluların 3 bin 400'ünün, emniyetteki kadın çalışanlardan sorumlu sözde "ablalar" olduğu belirlendi.
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