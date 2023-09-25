Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ terör örgütüne Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
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FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kez merkez Ankara. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçildi.

Ankara Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu

FETÖ terör örgütünde yer alan kişileri kamu kuruluşlarına yerleşmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen emniyet güçleri 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları sürdürüyor.

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu - Resim : 1

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