Ermenistan'da Paşinyan Hükümetine darbe yapma hazırlığındaki 8 kişi gözaltına alındı. 7'si "'Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişinin, ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi. Aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

Ermenistan'da Darbe Hazırlığı



Ermenistan basını, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve "Gönüllü Muhafızlar Birliği" toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğunu yazdı. Bazeyana Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.



Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı. Öte yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu. Ayrıca Karabağ'daki Ermeniler'in bir kısmı da bölgeyi terkediyor. Ermeniler oluşturulan güvenlik koridorundan Ermenistan'a geçiyor.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.



Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine Azerbaycan elektriği verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.