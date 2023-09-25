Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ziyarette bulunacak. Erdoğan, Aliyev ile birlikte Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Nahçıvan'a Gidiyor!

Erdoğan ve Aliyev'in gündeminde olan bir diğer başlıkta Zengezur Koridoru. İki liderin Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak koridorun durumu hakkında mesaj vermesi bekleniyor



2020'de yapılan 2. Karabağ savaşı sonrasında Zengezur Koridoru'nun açılması kararı alınmış ancak aradan geçen 3 yılda somut bir adım atılamamıştı. Zengezur Koridoru devreye girerse Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ile doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek.