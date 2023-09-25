Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nahçıvan'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gidecek. Erdoğan'ın gündeminde Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonu sonrasında Zengezur Koridoru ve güncel gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nahçıvan'a gidiyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ziyarette bulunacak. Erdoğan, Aliyev ile birlikte Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Nahçıvan'a Gidiyor!

Erdoğan ve Aliyev'in gündeminde olan bir diğer başlıkta Zengezur Koridoru. İki liderin Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak koridorun durumu hakkında mesaj vermesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nahçıvan'a gidiyor! - Resim : 1
2020'de yapılan 2. Karabağ savaşı sonrasında Zengezur Koridoru'nun açılması kararı alınmış ancak aradan geçen 3 yılda somut bir adım atılamamıştı. Zengezur Koridoru devreye girerse Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ile doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # aliyev # Azerbaycan
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