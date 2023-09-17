FETÖ'nün korkulu rüyası Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu işaret etti! "Yine guguk kuşları"

FETÖ ile mücadele devam ederken Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun “Yine guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz” şeklindeki paylaşımı ile kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ’cüleri işaret ettiği belirtiliyor.



FETÖ’cüler varlıklarını sürdürmek amacıyla cemaat ve tarikatlar ile farklı siyasi gruplara sızdıkları için “guguk kuşları” olarak anılıyor.



Birçok guguk kuşu türünin kuluçkaya yatmak yerine, yumurtasını kuluçkadaki bir başka kuşun yuvasına koyması nedeni ile kendini gizlemeye çalışan FETÖ'cüler "Guguk Kuşu" olarak adlandırılıyor.