Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" Kampanyası Büyüyor

Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" toplantısında ortaklık ve dayanışma öne çıktı. Atılım kampanyasının neden başlatıldığı ve hangi alanlarda kullanılacağı anlatıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Ergenekon Davasından alacağı tazminatı kampanyaya vereceğini paylaşarak umuda ortak oldu.

Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" Kampanyası Büyüyor
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Umuda topyekûn ortak olundu. Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" toplantısında ortaklık ve dayanışma öne çıktı. Toplantıda 7 milyon lira aşıldı. Alkışlar umut için yükseldi. Öncüler büyük kampanyaya ortak oldu.

Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" Toplantısında 7 Milyon Lira Aşıldı.

Toplantıda atılım kampanyasının neden başlatıldığı ve hangi alanlarda kullanılacağı tek tek anlatıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Ergenekon Davasından alacağı tazminatını kampanyaya vereceğini açıklayarak umuda ortak oldu. Herkes büyük Umuda Ortak Olmaya, Mutluluğa ortak olmaya davet edildi.

Sizde 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak kampanyaya ortak olabilirsiniz.

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