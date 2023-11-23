Güvenlik Kaynakları O Soruyu Yanıtladı! İncirlik Üssü'nden İsrail'e Silah mı Taşınıyor?

Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programında güvenlik kaynaklarından alınan bilgileri paylaştı. Akyüz güvenlik kaynaklarından alınan İncirlik'ten İsrail'e silah taşınması iddiaları, Euro Fighter'ların alınma süreci, yerli uçak Kaan'ın ilk uçacağı tarih ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

İncirlik Üssü'nden İsrail'e Silah Taşındığı İddiası

İngiliz basınında çıkan haberler sonrası, İncirlik Üssü'nden kalkan uçakların İsrail'e silah taşıdığı tartışılmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının artış gösterdiği dönemde bu tartışma, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Akyüz, güvenlik kaynaklarının konuyla ilgili şunları söylediğini aktardı:

- Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyet içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız mümkün değildir. Bunlar dezenformasyon kaynaklıdır.

Euro Fighter Uçaklarının Alınması Süreci

Akyüz, güvenlik kaynaklarının Euro Fighter uçaklarının alımına ilişkin açıklamalarını paylaştı. ABD'den F--16 uçaklarının gelmemesi, Euro Fighter uçaklarında Almanya'nın itirazları sonrası Türkiye'nin Rusya gibi alternatif ülkelere yöneleceği konuşulmuştu. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin böyle bir arayış içinde olmadığını aktardı. Euro Fighter uçaklarının alımına ilişkin İngiltere'nin Almanya'nın itirazlarını kaldırma konusunda yardımcı olduğunu belirten güvenlik kaynakları ayrıca İngiltere'ye giden Hakan Fidan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde bu konunun gündeme geleceğini aktardı. Güvenlik kaynakları Türkiye'nin ilk etapta 20, daha sonra da 20 olmak üzere toplamda 40 uçak almak için talepte bulunduğunu aktardı.

Akyüz'ün güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Türkiye'nin alacağı Euro Fighter uçaklarının ikinci el olduğu iddiaları da doğru değil. Türkiye'nin talebinde en üst modelini almak için talebi oldu.

Kaan'ın Uçuş Tarihi Belli Oldu

Güvenlik kaynakları, milli uçak Kaan'ın ilk uçuş tarihini de paylaştı. Buna göre Kaan, ilk uçuşunu 27 Aralık'ta gerçekleştirecek. Yerli motorun 2028'de tamamlanması beklenirken, 2032 yılından itibaren de Kaan'ın envantere girmesi bekleniyor.