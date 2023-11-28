Hablemitoğlu Davası Devam Ediyor
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanıklardan eski ABD Büyükelçiliği çalışanının verdiği ifade ile ilk emniyet ifadesinde çelişkili hususların yer alması dikkat çekti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya tanık ifadeleri ile devam edildi.
ABD Büyükelçiliği’nde koruma görevlisi olan emekli uzman çavuş Enver Erdoğan, çelişkili beyanlarıyla dikkat çekti.
Emekli uzman çavuş Erdoğan, çelişkili ifadesinde “Kusura bakmayın, beyin kanaması geçirdiğim için eskiyi hatırlamıyorum.” Dedi.
Diğer yandan başka suçtan tutuklu sanık Enver Altaylı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor.