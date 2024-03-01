Hakan Fidan ile Lavrov bir araya geldi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) kritik görüşmeler gerçekleşmeye devam ediyor.
3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.
İkilinin görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, III. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2024) marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. 🇹🇷🇷🇺#MEET4DIPLOMACY#ThinkTogetherActTogether pic.twitter.com/sqr3t3m011— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 1, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı