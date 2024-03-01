Hakan Fidan ile Lavrov bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Hakan Fidan ile Lavrov bir araya geldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) kritik görüşmeler gerçekleşmeye devam ediyor.

3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

Hakan Fidan ile Lavrov bir araya geldi! - Resim : 1

İkilinin görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar! Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştuDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar! Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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