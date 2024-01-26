Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İstanbul'da bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakan Hakan Fidan'ın, İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi. İkilinin fotoğrafına da yer verilen paylaşımda, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saat 11:15’te gerçekleşen buluşmada Fidan ve Cameron önce 90 dakika başbaşa görüştüler. Heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ortadoğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadenizin güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit ettiler.