Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Ambulansla Acbadem'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHACan kaybı sayısında son durum İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'seçim' genelgesi Kızılay'dan o iddialara yanıt EGM duyurdu: 43 kişi tutuklandı