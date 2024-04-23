Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hamas yönetiminin Katar'dan ayrılma iddiaları ve Türkiye'ye gelmelerinin mümkün olup olmadığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aranın ardından Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşme gerçekleştirdi.
Bağdat'ın ardından Erbil'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle temaslarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik kritik Irak ziyaretinin ardından yurda dönüş yaptı. Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
HAMAS MERKEZİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki Hamas üyelerine yönelik ciddi baskılar olduğuna, Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına yönelik iddialar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.
Önemli olanın Hamas liderlerinin nerede olduğunun değil, Gazze'deki durum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
- Bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi. Fakat Katar Emiri Sayın ŞeyhTemim’in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum. Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine asla ihtimal vermiyorum.