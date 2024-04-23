Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aranın ardından Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'ın ardından Erbil'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik kritik Irak ziyaretinin ardından yurda dönüş yaptı. Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

HAMAS MERKEZİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki Hamas üyelerine yönelik ciddi baskılar olduğuna, Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına yönelik iddialar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Önemli olanın Hamas liderlerinin nerede olduğunun değil, Gazze'deki durum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: