Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayya açıklama yaptı! “Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı"

Hanas Siyasi Büro Üyesi el-Hayya tarafından açıklama yapıldı. "Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı, aksine grup belirtilen hedefe ulaşmak için fikir ve öneri alışverişine açık" dedi

Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayya açıklama yaptı! “Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı"
Editör: Metehan Gül

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 202 gündür devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

El-Hayya, Hamas’ın kalıcı bir ateşkes ve İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ciddi görüşmeler yürütüyoruz ve taleplerimiz arasında kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi var" dedi.

Hamas’ın İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkumun da serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma çerçevesinde İsrailli esirleri serbest bırakma konusunda ciddi olduğunu belirten el-Hayya, “Hamas müzakerelere kapıyı kapatmadı, aksine grup belirtilen hedefe ulaşmak için fikir ve öneri alışverişine açık” dedi.

HAMAS İSRAİL'DEN YANIT BEKLİYOR!

Hamas’ın hedefleri arasında yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerindeki evlerine engelsiz bir şekilde dönmesinin, Gazze'nin yeniden inşasının ve ablukanın sona erdirilmesinin yer aldığını ifade eden el Hayya, “Hamas, 13 Nisan'da ABD'nin yaptığı değişikliği de içeren son teklife yanıtını verdi ve halen İsrail ile arabulucu taraflardan yanıt bekliyor” dedi.
Müzakereleri tıkayan noktanın İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul etmemesi olduğunu belirten el-Hayya, Hamas'ın halihazırda birçok konuda uzlaştığını ancak kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini içermeyen herhangi bir takas anlaşmasını kabul edemeyeceğini yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# işgalci israil # hamas # filistin
Çok Okunanlar
Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi
Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinde neler var?
Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinde neler var?
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Öne Çıkanlar Türkiye-Irak Ortak Harekat Merkezinin görevleri neler? | Terörle mücadelede son durum ne? | #haber Türkiye-Irak Ortak Harekat Merkezinin görevleri neler? | Terörle mücadelede son durum ne? | #haber Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine... Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerine...