Hudut Kartalları Teröre Geçit Vermiyor! Suriye'ye Geçmeye Çalışan PKK'lı Yakalandı

Sınır güvenliğini sağlayan Hudut Kartalları, Suriye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan teröristi yakaladı. Yakalanan 5 kişiden 1'inin terör örgüyü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı"

- Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.