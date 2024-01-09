Hudut Kartalları Teröre Geçit Vermiyor! Suriye'ye Geçmeye Çalışan PKK'lı Yakalandı
Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Hudut Kartalları, sınırdan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan PKK'lı teröristi yakaladı.
Sınır güvenliğini sağlayan Hudut Kartalları, Suriye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan teröristi yakaladı. Yakalanan 5 kişiden 1'inin terör örgüyü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı"
- Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2024
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hzHu7ntPLq
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