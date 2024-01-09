Hudut Kartalları Teröre Geçit Vermiyor! Suriye'ye Geçmeye Çalışan PKK'lı Yakalandı

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Hudut Kartalları, sınırdan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan PKK'lı teröristi yakaladı.

Hudut Kartalları Teröre Geçit Vermiyor! Suriye'ye Geçmeye Çalışan PKK'lı Yakalandı

Sınır güvenliğini sağlayan Hudut Kartalları, Suriye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan teröristi yakaladı. Yakalanan 5 kişiden 1'inin terör örgüyü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı"

- Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Giresun'da Terör Örgütünün Kullandığı Sığınak BulunduGiresun'da Terör Örgütünün Kullandığı Sığınak BulunduGündem
# pkk # Hudut kartalları # terörle mücadele # suriye
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