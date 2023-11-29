İBB'nin 2024 Yılı Bütçesi Belli Oldu! İşte Oy Çokluğuyla Kabul Edilen O Miktar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 bütçe görüşmeleri tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sunduğu 213 milyar 500 milyon liralık bütçesi 221 kabul 34 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bütçeye İSKİ ve İETT başta olmak üzere iştiraklerin bütçesi eklendiğinde ise toplam bütçe 516 milyar lira oldu.

Geçtiğimiz yıl 13 milyar lira olarak belirlenen borçlanma ise 2024 yılı itibarıyla 20 milyara çıkartıldı.

Ana gündemi deprem olan İstanbul’un deprem bütçesi ise ana bütçenin sadece yüzde 4’ü oldu. Depreme 2024 yılı için 10 Milyar 623 milyon lira ayrıldı.

İstanbul’un ve İstanbullunun toplu ulaşım sorununa 23 milyar 625 milyon lira bütçe ayrıldı. Böylelikle ayrılan bütçe toplam bütçenin sadece yüzde 9.5’u olmuş oldu.

Öte yandan 30 Eylül 2023 itibariyle ise iç, dış, kurum ve yüklenicilere olan toplam borcun 95 milyar 71 milyon lira olduğu duyuruldu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise İmamoğlu’nun "Borçlanmak ihanettir" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.