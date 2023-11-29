Ekonomik Güven Endeksi Azaldı! TÜİK Kasım Ayı Verilerini Açıkladı

TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında 96,5 iken, kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksi Azaldı! TÜİK Kasım Ayı Verilerini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK, geçtiğimiz ekim ayında ekonomik güven endeksini 96,5 olarak açıklamıştı. Ekonomik güven endeksi, kasım ayında ise yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre kasım ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini alırken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak yüzde 111,7 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise kasım ayında yüzde 2,2 oranında artarak 91 değerine yükseldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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