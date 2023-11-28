İstanbul Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi. Ayrıca İstanbul Boğazı gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Valilik Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi.

Rüzgarın şiddetinin zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

# İstanbul # sağanak yağış
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