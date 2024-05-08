İbrahim öğretmene veda

Katil zanlısı 17 yaşındaki Y.K ise tutuklanama talebiyle adliyeye sevkedildi. Eğitim camiası ise 10 Mayıs Cuma günü okullarda iş bırakma kararı aldı.-

17 yaşındaki öğürencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan son yolcuğuna uğurlandı.



Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrencisi tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenazesi önce evinin önüne götürüldü.



Cenaze evin önüne getirildiğinde Oktugan’ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Cenaze helallik alındıktan sonra Eyüpsultan Camii’ne götürüldü. Oktugan'ın cenazesi Pierre Loti’deki aile kabristanlığına defnedildi.



17 yaşındaki Irak asıllı zanlı Y.K. ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Zanlının okula giriş çıkış yaptığı görüntüler de yayınlandı.



Hayatını kaybeden okul müdürünün 24 Kasım Öğretmenler gününde öğrencilerine yaptığı konuşma da ortaya çıktı.



Eğitimciler yaşanan saldırının ardından ayağa kalktı.



Türkiye Kamu-Sen; 10 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde iş bırakacak. Türk Eğitim-Sen, 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeyecek. Hafta sonuna kadar derslere girerken siyah kurdele takacak.



Memur-Sen ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapacak.