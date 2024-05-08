Üniversitelerdeki Filistin eylemleri sokaklara yayıldı

Netanyahu hükümeti ateşkes yerine Refah’a saldırmayı seçti. İsrail’in Refah saldırısı, İsrail kentlerinde protesto edildi. Tel Aviv ve Batı Kudüs’te İsrail vatandaşları gösteriler düzenleyerek hükümetten Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Batı Kudüs’te polis göstericilere müdahale etti. Bazı göstericileri gözaltına aldı.

Dünya çapında üniversitelerde Filistin’e destek eylemleri sürerken İsrail’in Refah’a saldırmasıyla protestolar sokaklara yayıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Polis göstericilere müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra’da, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına tepki gösteren göstericiler, Başbakanlık binasının önünde protesto düzenledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te de halk Filistin için Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla "Refah'ı Kurtarın", "Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan dünya çapında üniversitelerde de eylemler sürüyor. Öğrenciler polis müdahalesine rağmen protesto gösterilerinden vazgeçmiyor.

New York’ta Moda Teknoloji Enstitüsü öğrencilerine polis müdahale etti. Polis kamptaki tüm öğrencileri gözaltına aldı ve kurulan çadırları kaldırdı.

Fransız polisi de Sorbonne öğrencilerine sert müdahale etti. Polisler, biber gazı kullandı. Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.

Amsterdam Üniversitesi öğrenicileri ise polis müdahalesine rağmen eylemlerini sürdürdü.

İngiltere, İsviçre ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de eylemler farklı kampüslere yayıldı.