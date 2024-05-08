Arjantin'de 10 bin pesoluk banknot bastılar

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı... Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 11 dolar değerindeki ilk 10 bin pesoluk banknotlar basıldı. Peso son 5 yılda yüzde 95 değer kaybetti.

Arjantin'de 10 bin pesoluk banknot bastılar
Editör: Haber Merkezi

Arjantin Merkez Bankası, yüksek enflasyon nedeniyle 10 bin pesoluk banknotu tedavüle soktu.

10 binlik banknotu basılan peso, son beş yılda yüzde 95 değer kaybetti. 10 binlik banknot Arjantin'de 11 dolar değerinde.

Merkez bankası, yaptığı açıklamada yeni banknotların "kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıracağını" açıkladı. Banka yetkilileri yeni banknotun "finansal sistemin lojistiğini daha verimli ve daha az maliyetli hale getireceğini" söyledi.

Nakit ödeme yönteminin revaçta olduğu ülkede 10 bin pesoluk banknotlar, Çin'deki Banknot Basım ve Darphane Şirketi tarafından basıldı.

Mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 287'ye çıkan Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei, önceki hükümetleri enflasyonla mücadelede "para basmaya bağımlılığı" nedeniyle eleştirmişti. 20 bin pesoluk banknotun da yıl sonuna doğru tedavüle gireceği açıklandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Arjantin # enflasyon
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