Eurovision'da Filistin damgası

İsveç'te 11 Mayıs'ta yapılacak 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasına Filistin eylemleri damga vurdu.

Yarışma kapsamında düzenlenen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliği, sanatçının Filistin ile dayanışma mesajından rahatsız oldu. Birlikten bir yetkili, “Eric Saade’nin, etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eurovision Şarkı Yarışmasının yapılacağı Malmö kentinde, İsveç Filistin Grubu, İsrail'in boykot edilmesi talebiyle 9 ve 11 Mayıs'ta 2 büyük gösteri yapacağını duyurdu.

Grubun açıklamasında, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı belirtildi.

Malmö kentinde bir yandan Filistinle dayanışma eylemleri de devam ediyor. Kentte güvenlik önlemleri de arttırıldı.

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener de Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı yapılacak yarı final öncesi “Everyway That I Can” adlı şarkısını seslendirecek.