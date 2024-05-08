Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi! 36. tur 13 Mayıs'ta yapılacak

Yargıtay'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin 35. turunda da sonuç çıkmadı. Son tur oylamasında, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36. tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.

Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi! 36. tur 13 Mayıs'ta yapılacak
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yargıtay'da Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay'da 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için üyeler ilk olarak 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

25 Mart tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen seçimlerin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36. tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim # son dakika
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