İcra Memurunu Vuran Avukattan İlginç Savunma! "Ders Vermek İstedim"

Olay, 26 Aralık 2022 yılında Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İcra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı, şahıs ise olay yerinden kaçtı. Alyakut yaralı halde hastaneye kaldırılırken, zanlının avukat Teoman E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Teoman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Sanık Eşimi Tehdit Ederdi"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Teoman E., avukatı Ahmet Doğan, müşteki Bünyamin Alyakut ile avukatı Burcu Öztürk katıldı.

Tanık olarak dinlenen mağdurun eşi Ayşe Alyakut, "Olay evimizin önünde oldu. Silah sesi sebebiyle pencereye çıktım ve kalabalığı gördüm. Kalabalıktan biri oğluma 'Baban vuruldu' diye seslendi. Onun izlerine aşağıya indik. Eşim bacağından ve elinden yaralandı. Sanık gece gündüz demeden eşimi arayıp tehdit ederdi. Kafasına estiği zaman eşimi arıyordu. Eşim telefonla tehdit edildiğine ilişkin şikayetçi olmadı ancak numarayı engelledi. Telefonla eşime ulaşamayınca bu sefer savcılığa şikayette bulundu. Görevli kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulundu. Eşim bundan herhangi bir ceza almadı. İftira atmasından dolayı 'Şikayet edelim' dedim ancak eşim 'Gerek yok, başımıza bela almayalım' dedi. Yaralama olayından önce arayıp tehdit etme olayı olmadı. Dışarıda görüştüklerini görmedim. Eşim bana, 'Sanık kendisini dosyadan benim azlettirdiğimi düşünüyor, ne desem ikna olmuyor' diyordu" dedi.

Yaptığı Eylemin Arkasında Durdu

Savunması için söz hakkı verilen tutulu sanık Teoman E., "Olayda tasarlama yok ama yaptığım eylemin arkasındayım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Bünyamin'i yaralayarak kendisine ders vermek istedim. Olay sırasında seri atış yapmadım, 4 el bacaklarına ateş ettim" şeklinde konuştu.

Müşteki Bünyamin Alyakut ise "Şikayetim devam ediyor. Sanık hala pişman olmadığını söylemektedir. Sanığın eylemi beni öldürme amaçlıdır, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, ilk duruşmadaki savunmasında Bünyamin Alyakut ile birlikte iş takibi yaptıklarını kaydeden sanık Teoman E., "Bünyamin müvekkilime beni azlettirmek suretiyle mağdur etti, hakaret etti. Dosyadan haksız yere azlettirildiğim için icra takibi açtık, Bünyamin mahkemeyi yanıltarak mahkemede yalan tanıklık etti, kendisini bu sebeple vurdum ancak öldürmek istemedim" ifadelerini kullanmıştı.