İlker Yücel'den Abdurrahman Alkış'a: "Bu şahsı neden görevde tuttunuz?"

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen Bedirhan Önem'in FETÖ ile ilişkisini Aydınlık Gazetesi 2016'dan beri gündeme getiriyordu. 2017 yılında Şırnak Üniversitesi Rektörü tarafından Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görevlendirilmişti. Bedirhan Önem'in sağ kolu Yetiş Ahmet'in itiraflarını da yayınlayan Aydınlık'ın ısrarlı takibi ve haberleri sonucunda Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış bir açıklama yaptı.

ABDURRAHİM ALKIŞ'IN AÇIKLAMASI

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile Bedirhan Önem'in Şırnak Üniversitesi ile ilişiğinin kesildiğini öne sürdü. Alkış, yaptığı açıklamada, "Aşırı derecede bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuz için açıklama ihtiyacı hissettim. Bedirhan Önem'in Üniversitemizle ilişiği kesilmiştir. Üniversitemiz Yönetim Kurulu bu kararı alalı çok oldu." ifadelerini kullandı.

Aşırı derecede bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuz için açıklama ihtiyacı hissettim. Bedirhan Önem'in Üniversitemizle ilişiği kesilmiştir. Üniversitemiz Yönetim Kurulu bu kararı alalı çok oldu. — Abdurrahim Alkış (@AbdurrahimAlk) July 18, 2023

İLKER YÜCEL TEK TEK ANLATTI

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın paylaşımından sonra şunları ifade etti:

- Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, ısrarla sormamızın sonucunda, az önce Bedirhan Önem'in üniversitenizle ilişkisinin kesildiğini açıkladınız. Bu kararı hangi tarihte aldınız? Bedirhan Önem'in sağ kolu Yetiş Ahmet 18 Mayıs'ta itiraflarına başladıktan sonra mı önce mi aldınız!?

- Bedirhan Önem 20 Haziran 2022'de Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden 6 yıl ceza aldı. Bu karara rağmen bu şahsı rektör olduğunuz 15 Eylül 2022 tarihinden beri neden görevde tutmaya devam ettiniz!

- 26 Aralık 2022'de Bölge İdare İstinaf Mahkemesi cezayı onadı ve kararı size gönderdi. Bu kararı neden işleme almadınız! 28 Mart 2023'te haber yaptık. Açıklama yapmaktan kaçtınız!

- Bedirhan Önem'in 20 Şubat 2023 tarihinde sözleşme süresi bitmiş. Buna rağmen kanunlara aykırı olarak sigorta ve maaşını neden ödemeye devam ettiniz?

- Bütün bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Perinçek ve Bahçeli'ye hakaret eden İhsan Ekin hakkında, mahkeme kararına rağmen herhangi bir işlem yapmadığınızı ve onu koruduğunuzu da biliyoruz. Ayrıca O. K. ve İ. K'nin Bedirhan Önem'le faaliyetlerine de göz yumuyorsunuz.

- Sayın Abdurrahim Alkış bahsettiğiniz YK kararı muhtemelen 'Yetiş Ahmet'in itirafları sonrası alındı. 'Yetiş Ahmet' Mayıs sonunda konuşmaya başladığına göre siz YK kararını Haziran ayı içerisinde almış olmalısınız. Mahkeme kararlarına rağmen bu tarihe kadar neden beklediniz!

Şırnak Üniv. Rektörü @AbdurrahimAlk



Israrla sormamızın sonucunda, az önce Bedirhan Önem'in üniversitenizle ilişkisinin kesildiğini açıkladınız



Bu kararı hangi tarihte aldınız?



Bedirhan Önem'in sağ kolu Yetiş Ahmet 18 Mayıs'ta itiraflarına başladıktan sonra mı önce mi aldınız!? — Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) July 18, 2023

Bedirhan Önem 20 Haziran 2022'de Şırnak 3. Ağırceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl ceza aldı. Bu karara rağmen bu şahsı rektör olduğunuz 15 Eylül 2022 tarihinden beri neden görevde tutmaya devam ettiniz! — Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) July 18, 2023

26 Aralık 2022'de Bölge İdare İstinaf Mahkemesi cezayı onadı ve kararı size gönderdi. Bu kararı neden işleme almadınız! 28 Mart 2023'te haber yaptık. Açıklama yapmaktan kaçtınız!



İşte o haber:https://t.co/PxwKyJ92xN — Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) July 18, 2023

Bedirhan Önem'in 20 Şubat 2023 tarihinde sözleşme süresi bitmiş. Buna rağmen kanunlara aykırı olarak sigorta ve maaşını neden ödemeye devam ettiniz?



İşte belgesi 👇 pic.twitter.com/2HX02bk6UO — Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) July 18, 2023

Bütün bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Perinçek ve Bahçeli'ye hakaret eden İhsan Ekin hakkında, mahkeme kararına rağmen herhangi bir işlem yapmadığınızı ve onu koruduğunuzu da biliyoruz. Ayrıca O. K. ve İ. K'nin Bedirhan Önem'le faaliyetlerine de göz yumuyorsunuz. — Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) July 18, 2023