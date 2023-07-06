İmamoğlu nihayet İstanbullu ile buluştu! Kendisini eleştiren vatandaşa skandal ifadeler kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun zaman sonra pazar ziyareti yapmaya karar verince vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Sorunlardan yakınan vatandaşa İmamoğlu'nun verdiği tepki de başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN VATANDAŞA SKANDAL İFADELER

Ekrem İmamoğlu faturasından dert yanan vatandaşa "çatla" dedi. İstanbul'u ve İstanbulluyu unutan İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşan yerel seçimler nedeniyle sahaya indi.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı’nı ziyaret eden İmamoğlu vatandaş tepkisi ile karşılaştı Su faturasından yakınan vatandaş İmamoğlu'na "suya zam gelmeyecek" vaadini hatırlattı.

Tepki gösteren bir vatandaş İmamoğlu'nun "Çatla da patla, senin de oyunu alacağız" sözleriyle karşılaştı.