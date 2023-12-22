İngiltere Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımına Vize Vermedi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile temsilcimiz Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan müsabakada spor tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. Yeşil - beyazlı ekip, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi. Çünkü 5 oyuncu hariç kulüpten kimseye vize çıkmadı. Bursa Uludağ Kadın Basketbol Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

- Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar da yaşanan olaya sessiz kalmadı.