İnsani Aranın Uzatıldığı Açıklandı!

Gazze'deki insani ara ile ilgili İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail ordusu, insani aranın bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamayla aranın uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, aranın kaç günlüğüne uzatıldığı belirtilmedi.

İnsani Aranın Uzatıldığı Açıklandı!
Son Güncelleme:

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta geçtiğimiz hafta 4 günlük insani ara verilmesi kararı alınmıştı. Esir takası ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için verilen insani ara son olarak 2 gün daha uzatılmıştı.

Dün akşam sona eren insani ara ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Konuyla ilgili açıklama İsrail ordusundan geldi. İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

İsrail Askerleri İnsani Araya Rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi Öldürdüİsrail Askerleri İnsani Araya Rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi ÖldürdüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # hamas # insani ara
Çok Okunanlar
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Altın Kaç TL Oldu?
Altın Kaç TL Oldu?
30 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
30 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Türkiye O Atlantik Zincirlerini Kırma Sürecine Girdi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler Türkiye O Atlantik Zincirlerini Kırma Sürecine Girdi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı!