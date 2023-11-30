İnsani Aranın Uzatıldığı Açıklandı!

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta geçtiğimiz hafta 4 günlük insani ara verilmesi kararı alınmıştı. Esir takası ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için verilen insani ara son olarak 2 gün daha uzatılmıştı.

Dün akşam sona eren insani ara ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Konuyla ilgili açıklama İsrail ordusundan geldi. İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.