Irak'ın Kuzeyinde 6 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: