Irak'ın Kuzeyinde 6 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu açıkladı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 6 Asker Şehit Oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

- Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir.

Kaynak: TRT Haber

# şehit # ırak
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