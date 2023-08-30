Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı teslim olan PKK'lıların bilgisini verdi. MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi

- Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.