Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı teslim olan PKK'lıların bilgisini verdi. MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi

- Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.
# msb # Milli Savunma Bakanlığı # pkk
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