Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sürüyor. Bölücü terör örgütü köşeye sıkıştı. Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörlerin hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekatı düzenlendi.

Harekata ilişkin açıklama Mili Savunma Bakanlığı'ndan geldi.



Açıklamada, "icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir." denildi. Harekat sırasında Türk Silahlı Kuuvvetleri'nin sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı vurgulandı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.