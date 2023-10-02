Ukrayna'da Zelenski 13 savunma sanayisi şirketinin temsilcileriyle kapalı toplantı yaptı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da toplantıya katıldın. Ukrayna, "Savunma Sanayisi İttifakı" ve "Savunma Fonu" kurduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan Savunma Sanayi Forumu

Baykar, ilk etapta Ukrayna’da, 3 farklı projeye yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım yapacak. Öte yandan Ukrayna’daki Baykar fabrikasının da 1 buçuk yıl içerisinde faaliyete hazır hale getirilmesi planlanıyor. Fabrikada, Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA başta olmak üzere; Baykar tarafından tasarlanan insansız sistemler üretilecek.



Haluk Bayraktar'ın katıldığı kapalı toplantı Uluslararası Savunma Sanayi Forumu kapsamında yapıldı. Foruma Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'un de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk temsilci katıldı.



Türk şirketlerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Çek Cumhuriyeti savunma şirketlerinin temsilcileri de foruma katıldı. Zelenski burada yaptığı konuşmada "yeni teknolojilerin ve askeri taktiklerin kombinasyonunun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanmasında yardımı olacağını" iddia etti.