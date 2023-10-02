Oto Gaza Zam Mı Geliyor?

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatı 69 kuruş yükselecek. Bu artışla birlikte oto gazın litresi 18 liranın üzerine çıkacak. İstanbul'da (Avrupa) oto gazın litresi 18 lira 47 kuruşa çıkacak.

Oto Gaza Zam Mı Geliyor?
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişiyor. Son zamanlarda bir dizi zam ardı ardına geldi ve bu gece yarısından itibaren oto gaz fiyatına 69 kuruş daha ek bir artış yapılması bekleniyor.

 Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 18 lira 47 kuruşa, Ankara'da 18 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 9 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. Bu süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

# oto gaz zam
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