İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde

İsrail'in bölgeden çekilmesiyle Han Yunus'a dönen Filistinliler, binalar, yollar ve altyapıyı tahrip eden şiddetli saldırı ve baskın sonucu kenti tanımakta zorlanıyor.

Han Yunus'un Beni Süheyle bölgesinde yaşayan ve İsrail saldırıları sonucu iş makinelerini ve evini kaybeden Gazzeli Gassan Ebu Dekke saldırı sonucu yaşadığı kaybı anlattı. İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği baskın karşısında sahip olduğu makineleri bölgede bırakarak Refah'a göç etmek zorunda kaldığını aktaran adam maddi kaybının 1 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.

ÖLÜLERİN SAVAŞLA NE İLGİSİ VAR!

Bölge sakinlerinden Gazzeli Mahmud İbrahim Ebu Dekke ise İsrail'in buldozerlerle bölgede bulunan mezarlıkları altüst ettiğini ve tamamen yıkılan mezarlıklardaki kalıntıların gün yüzüne çıktığını söyledi. Filistinli Mahmud "Ölülerin savaşla ne ilgisi var." diyerek sitem etti.