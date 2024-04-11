İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde

İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, moloz yığınını andıran kente dönerek kayıplarıyla yüzleşiyor. İşgalci İsrail mezarlıkları altüst etti.

İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde
Editör: Metehan Gül

İsrail'in bölgeden çekilmesiyle Han Yunus'a dönen Filistinliler, binalar, yollar ve altyapıyı tahrip eden şiddetli saldırı ve baskın sonucu kenti tanımakta zorlanıyor.

İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde - Resim : 1

Han Yunus'un Beni Süheyle bölgesinde yaşayan ve İsrail saldırıları sonucu iş makinelerini ve evini kaybeden Gazzeli Gassan Ebu Dekke saldırı sonucu yaşadığı kaybı anlattı. İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği baskın karşısında sahip olduğu makineleri bölgede bırakarak Refah'a göç etmek zorunda kaldığını aktaran adam maddi kaybının 1 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde - Resim : 2

ÖLÜLERİN SAVAŞLA NE İLGİSİ VAR!

Bölge sakinlerinden Gazzeli Mahmud İbrahim Ebu Dekke ise İsrail'in buldozerlerle bölgede bulunan mezarlıkları altüst ettiğini ve tamamen yıkılan mezarlıklardaki kalıntıların gün yüzüne çıktığını söyledi. Filistinli Mahmud "Ölülerin savaşla ne ilgisi var." diyerek sitem etti.

İşgalci İsrail Han Yunus'ta esaret yarattı! Kent tanınmaz halde - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil işgali # gazze şeridi # han yunus
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