İşgalci İsrail yanlısı öğrenciler Amsterdam'daki Filistin dayanışma kampına saldırdı!

İsrail yanlısı öğrenci, Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin çadırlarına saldırdı.

İşgalci İsrail yanlısı öğrenciler Amsterdam'daki Filistin dayanışma kampına saldırdı!
Editör: Metehan Gül
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Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde çadırlarla kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, okul yönetiminin İşgalci İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını talep etmişti.

İşgalci İsrail yanlısı öğrenciler Amsterdam'daki Filistin dayanışma kampına saldırdı! - Resim : 1

Bir grup İsrail yanlısı öğrenci, Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler tarafından Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kampüste kurulan kampa saldırdı.

Maske takarak kimliklerini gizleyen İsrail yanlısı öğrenciler, Amsterdam Üniversitesi'nin kampüsündeki kampa zorla girerek çadırları ateşe verdi.

İşgalci İsrail yanlısı öğrenciler Amsterdam'daki Filistin dayanışma kampına saldırdı! - Resim : 2

Saldırı sonucu yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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