İsmailağa Camii İmamı Salih Topu camide durmadan maaş alıyor!

Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Özlem Konur Usta'nın haberine göre, İmam Salih Topçu’nun görevli olduğu İsmailağa Camii dışında cami cami, dernek dernek, il il gezerek sohbet toplantıları yaptığı ortaya çıktı. Topçu hakkında, “haftanın 5 günü caminin dışında” denilerek CİMER’e de şikayet edildiği bilgisine de ulaştık. Sosyal medya hesaplarında yaptığımız taramaya göre İsmailağa Camii’nin imamı Topçu, iki ay içinde kendi görev yeri dışında farklı il, ilçe olmak üzere 14 merkezde sohbet toplantıları düzenlemiş ya da ziyaretlerde bulunmuş. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Topçu’nun Genel Başkan Doğu Perinçek’e hakaret ettiği ses kaydını Diyanet İşleri Başkanlığına ileterek idari soruşturma açılmasını istemişti. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, bir imamın görev yeri dışında sohbet toplantısı yapabilmesi için izin alması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “İmam memur yasasına tabidir, siyasi görüşünü söyleyemez, yasaktır.” dedi.

İL İL GEZDİ

Salih Topçu, 14 Aralık’ta Fatih Camii’nde sohbet toplantısı düzenledi, bir hafta sonra yeniden aynı camideydi… 27 Aralık’ta Rize’de kadın ve erkeklere öğlen ve akşam olmak üzere iki ayrı toplantı yapan Topçu, üç gün sonra bu kez İstanbul’da Kağıthane’de yer alan Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde sohbetteydi. 31 Aralık’ta Ataşehir’de Mehmet Uslu Camii’nde, 1 Ocak’ta ise Hicret Derneği’nin Eskişehir’deki programına katıldı, sohbetler yaptı. İki gün sonra bu kez istikamet Konya oldu. Salih Topçu Fatih, Ankara, Kağıthane, Rize, Trabzon hattında programına devam etti. Araya da iki günlük Mısır ziyaretini ekledi. Bu listede yalnızca son iki ayda sosyal medyaya yansıyan ya da Aydınlık’ın öğrendikleri var. Topçu’nun Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Adıyaman gibi başkaca illere de gitmişliği var. Bunlara her pazar günü Yavuz Selim Camii’nde yapılan sohbet toplantılarını da eklemek gerek…

"HAFTANIN 5 GÜNÜ CAMİDE BULUNMAYAN..."

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde imamlar için “Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak”, “Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak”, “Görevli olduğu camide vaaz etmek”, “Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak”, “Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak” gibi görevler tanımlanıyor. “Başimam” ya da “Uzman İmam” sıfatına sahip kişiler müftülüğün görevlendirmesi halinde sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik edebiliyor, verilen hizmetleri koordine edebiliyor.

İmam Salih Topçu’nun kendi camisi dışındaki faaliyetlerinden çevredeki vatandaşlar da rahatsız olduklarını belirtiyorlar. CİMER’e 11 Kasım 2023’te yapılan şikayette “8 sene boyunca caminin civarında ikamet etmekteyim. Şikayetim şuanda İsmailağa Camii’nin imamlığını resmi olarak yürüten lakin haftanın 5 günü camide bulunmayan ve Türkiye’yi gezen Salih Topçu hakkındadır.”

CİMER başvuru hakkında Fatih Müftülüğünden yanıt istiyor. Fatih Müftülüğü 4 Ocak’ta yanıt veriyor, “Adı geçen hoca zaman zaman müftülükten izin almaktadır. Ancak sizin bahsettiğiniz zamanların hangi günler olduğu belirsiz olduğundan şu an için bir işlem yapılma imkanı yoktur. Zamanları belirtmeniz halinde İnceleme yapılma imkanı doğacaktır.”

"SİYASİ DÜŞÜNCESİNİ İMA ETMESİ BİLE YASAKTIR"

İmamların görev ve sorumluluklarına ilişkin danışmak için Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ı aradık. Yılmaz’a “Bir imamın görevli olduğu cami dışında, farklı camilerde, çeşitli dernek ve vakıfların sohbet toplantıları yapması yönetmeliklere uygun mudur? İzin gerektirir mi?” diye sorduk. Yılmaz yanıtladı:

“Cami dışında yapacakları için izin alması gerekir. Hiçbir şekilde siyasi sohbet yapamaz, 657 sayılı yasaya göre de yasaktır. Siyasi konuşmayı bırakın, düşüncesini ima bile edemez.”

SALİH TOPÇU’NUN AJANDASI

14 Aralık 2023 Fatih Camii’nde sohbet, İstanbul/Fatih

21 Aralık 2023 Fatih Camii’nde sohbet, İstanbul/Fatih

27 Aralık 2023 Kadınlara ve erkeklere öğlen ve akşam ayrı sohbet toplantısı, Rize

30 Aralık 2023 Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde sohbet, İstanbul/Kağıthane

31 Aralık 2023 Mehmet Uslu Cami, İstanbul/Ataşehir

1 Ocak 2024 Hicret Derneği’nde Mekke’nin Fethi Sohbet programı/ Eskişehir

3 Ocak 2024 Sohbet, Konya

7 Ocak 2024 Yavuz Sultan Selim Camii, İstanbul/Fatih

16 Ocak Salı 2024 “14.00’te hanımlara, yatsı namazını mütakip erkeklere sohbet” Ankara/Keçiören

31 Ocak 2024/Kahire/Mısır

1 Şubat 2024 Tanta/Mısır

8 Şubat 2024 Efendim Hamidiye Derneği’nde sohbet İstanbul/Kağıthane

14 Şubat 2024 Sohbet, Rize

14 Şubat 2024 Sohbet, Trabzon/Of

DİYANET’E SESLENDİ İDARİ SORUŞTURMA İSTEDİ

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu, Aydınlık’ın “İsmailağa’nın içinden FETÖ çıktı” manşetinin ardından 14 Şubat’ta Rize İlim ve Hizmet Derneği KUBA Mescidi’nde yapılan sohbet toplantısında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’e hareket içerikli sözler kullandı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a bir mektup yazarak, bu kişi hakkında idari soruşturma açılmasını istedi. Salih Topçu’nun hakaret içerikli ses kaydını da sosyal medyadan paylaşan Bursalı, son dönem yaşanan kışkırtmalara ve güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

Aydınlık dün konuyu manşetine taşımıştı. Bursalı, Erbaş’a seslenerek, “Camii imamlarımız devlet memurlarımızdır. Bir devlet memurunun ve imamın, geziler ve toplantılar düzenleyerek, bir siyasi parti genel başkanına, özellikle de hayatı Türk milletinin önünde olan Sayın Doğu Perinçek’e karşı kullandığı bu ifadeler Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Savcılık katında gerekli suç duyurusu yapılacaktır. Ayrıca ilgili şahsın açıklamaları ve faaliyeti, kamu memuru olduğu için Ceza Kanunu’nun yanı sıra Memurin Kanunu’na göre de disiplin suçu oluşturmaktadır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Müslüman’dır. Genel Başkanımız, Hz. Muhammed’in hayatı ve İslam uygarlığının büyük birikiminin Türkiye’de ve dünyada anlaşılması için kitapları, makaleleri, konferanslarıyla yarım yüzyıldır emek vermektedir. Ayrıca Türkiye’de birtakım çevreler tarafından kışkırtılan ‘imam düşmanlığı’, ‘imam hatip düşmanlığı’, ‘cami düşmanlığı’ gibi tertip ve propagandalara karşı kamuoyu önünde her zaman açık tavır alarak Diyaneti ve kurumlarımızı savunmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığının söz konusu kişi hakkında idari soruşturma açılmasını ve gerekeni yapmasını talep ediyoruz. İlgili konuşma kaydını ekte iletiyoruz.”

Topçu söz konusu toplantıda, “Bizim camideki hizmet ekibinden bir tanesini, Doğu Perinçek denilen dinsiz, yazısında 'İsmailağa'da FETÖ bilmem nesi' diye başlık atıyor oraya. Bizim hocalardan birisini koyuyor… Şimdi bak Doğu Perinçek denilen o derin devletin adamı gazetesinde ‘İsmailağa'da FETÖ bilmem’ nesi diyor. Bu bizim televizyondaki Hoca da o dinsize ne diyor biliyor musunuz? ‘Doğu abi’ diyor. Allah böyle yapar insanı. Bir dinsize sana ‘abi’ dedirtir.” ifadelerini kullanmıştı.