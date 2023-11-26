İsrail ile Filistin Arasında Esirler Takas Edildi

Hamas'ın silahlı direnişi İsrail'i masaya oturttu. İsrail insani ara ile esir takasını ve Gazze Şeridi'ne yakıt, gıda ve tıbbi malzeme girişini kabul etmek zorunda kaldı. İsrail, 26 İsrailli esire karşı 78 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İnsani ara kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yardım tırları geçmeye devam ediyor. Hamas, insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

Ancak İsrail Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Cumartesi akşamı Batı Şeria'daki Cenin'e baskın düzenleyen ve halka ateş açan İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda 6 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'e karşı savaş farklı cephelerde devam ediyor. İsrail'e ait bir kargo gemisinin cuma günü Hint Okyanusu'nda bir dron tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Öte yandan dünya halklarının Filistin'e desteği artarak devam ediyor. Hafta sonu pek çok ülkede Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.