İsrail'in Hava Savunması Türkiye'de! Demir Kubbe Yetersiz Kalınca Kürecik Devreye Giriyor

NATO, Türkiye'deki üsleriyle Tel Aviv'e kalkan oluyor. Kürecik Radar Üssü, balistik füzeleri uzayda takip edebilme özelliği sahip. İsrail'in demir kubbesinin yetersiz kaldığı durumlarda koruyucu olarak Kürecik'teki radar devreye giriyor.

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Hem İsrail'e gözcülük yapılıyor hem de olası saldırılara karşı Tel Aviv'in güvenliği sağlanıyor. Filistin halkına yapılan katliam kınansa da Türkiye toprakları aslında İsrail'e kalkan oluyor.

Kürecik Üssü İsrail'e Kalkan Oluyor

2012'de ABD Füze Kalkanı projesine Avrupa’yı da katma maksadıyla Kürecik’e Balistik Füze Erken İhbar ve Takip Radarı konuşlandırıldı. İsrail'in demir kubbesinin yetersiz kaldığı durumlarda koruyucu olarak Kürecik'teki radar devreye giriyor. Tel Aviv'in güvenliği NATO üssü ile Türkiye'den de sağlanıyor.. Uzmanlar, İsrail saldırganlığının önüne geçmek için bir an önce Kürecik Radar Üssü ve Türkiye'deki diğer üslerin ABD askerilerinin kullanımına kapatılması ve bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin tam denetimine geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Kürecik Radar Üssü Kapatılacak Mı? Ulusal Kanal Sordu Ömer Çelik YanıtladıKürecik Radar Üssü Kapatılacak Mı? Ulusal Kanal Sordu Ömer Çelik YanıtladıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kürecik # israil # Demir Kubbe
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