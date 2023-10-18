Kürecik Radar Üssü Kapatılacak Mı? Ulusal Kanal Sordu Ömer Çelik Yanıtladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan insanlık dışı saldırıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Kanal'ın "Kürecik Radar Üssü" Sorusunu Yanıtladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı genel değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Dün yapılan saldırı sonrası tepkileriniz oldu ancak somut adımlar tartışılıyor. Bu noktada ABD'nin İsrail'i korumak için kullandığı Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gündeme gelebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Bir eylem planı olduklarını ve politik çözümü ateşkesin sağlanması çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Ömer Çelik, şu yanıtı verdi: