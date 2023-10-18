Kürecik Radar Üssü Kapatılacak Mı? Ulusal Kanal Sordu Ömer Çelik Yanıtladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik atılabilecek somut adımlarla ilgili Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayan Ömer Çelik, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan insanlık dışı saldırıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ulusal Kanal'ın "Kürecik Radar Üssü" Sorusunu Yanıtladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı genel değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.
Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Dün yapılan saldırı sonrası tepkileriniz oldu ancak somut adımlar tartışılıyor. Bu noktada ABD'nin İsrail'i korumak için kullandığı Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gündeme gelebilir mi?" sorusunu yöneltti.
Bir eylem planı olduklarını ve politik çözümü ateşkesin sağlanması çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Ömer Çelik, şu yanıtı verdi:
- Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu diplomatik çizgiyi bütün herkesin sahiplenmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda bahsettiğiniz konularla ilgili sıcak bir gündem söz konusu değil. Biz burada bu mesele çözülsün, ateşkes sağlansın ve hep beraber bu politik çözüme ulaşalım diye uğraşıyoruz. Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlet olarak atacağı adımları planlıyor. Bunların içinde neler vardır? Bu adımlar zaten ortaya çıktığı zaman hep beraber göreceğiz.
# Kürecik Radar Üssü # Ömer Çelik # ulusal kanal # abd # israil