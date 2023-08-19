İstanbul barajları alarm veriyor! Baraj doluluk oranları ne kadar? Su seviyesi ne durumda? İşte İSKİ'nin son verileri!

Yıl içinde yağışlardaki ciddi azalma kuraklığın baş göstermesine neden oldu. Küresel ısınmanın yarattığı yıkıcı etkiler Türkiye'de de kendisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

Yağışların azalmasıyla birlikte akıllara gelen ilk konu ise barajlardaki su doluluk oranları oluyor. Az miktardaki yağışlar, barajlardaki su seviyelerini kritik seviyelerin de altına düşürmüş durumda.

Bu kapsamda Türkiye'nin en kalabalık ve suya en ihtiyaç duyulan kenti İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.

'İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı?' gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte 19 Ağustos Cumartesi barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'den alınan resmi verilere göre, 19 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü. Baraj doluluk oranı yüzde 32,66 oldu.

Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'i geçmiş durumda. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 67, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 49 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı en düşük barajlar ise yüzde 5 ile Pabuçdere ve yüzde 9 ile Kazandere olarak ön plana çıkıyor.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları:

• Ömerli: 67

• Darlık: 49

• Elmalı: 24

• Istrancalar: 21

• Terkos: 20

• Sazlıdere: 17

• Alibey: 16

• Büyükçekmece: 14

• Kazandere: 9

• Pabuçdere: 5

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son 14 gündeki doluluk oranları...

İşte 19 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki toplam su miktarının barajlara göre yüzdelik dağılımı...

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları...

İşte son 10 yıldaki 19 Ağustos tarihli baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması...

İşte son 10 yıldaki 19 Ağustos tarihli mevcut su miktarının yıllara göre karşılaştırılması...