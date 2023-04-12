İstanbul'a girişlere vize uygulaması mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "İstanbul'a vize" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında İstanbul'un göç alması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a vize getirmek istediklerini belirterek, "Londra'da uygulanıyor mesela. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

- İstanbul'a girişi belediye başkanlığı döneminde vize usulü demiştik. Bu durum Londra'da uygulanıyor mesela. Belli ücrete tabi giriliyor. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O günkü iddialarımız bugün haklılığımızı getirdi. İstanbul'a gelenler iş buldu mu, belli imkana sahip misin sorarak gelecekti. Vizeye tabi olduğu için herkes gelemeyecekti. İstanbul'un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma ileri derecede arttı, bu tehdit ediyor. Zemin etüttleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Rezerv şehir bir yeri bir yerden naklederek zemin çalışması yapıp oralara müdahale demek. Avcılar aslında sağlam bir zemin değil. Beylikdüzü vs. oralar sıkıntılı yerler. Denize yakın bölgeler hep böyle.