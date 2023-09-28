İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

Çalışmalarda şüphelilerin Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda ise örgüt mensubu olan zanlılara para transferi yapıldığını belirleyen ekipler, HTS incelemesinde ise örgüt mensuplarıyla irtibatlı ve çatı yöneticileriyle kayıtlarının bulunduğunu tespit etti. Örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettiği anlaşılan şüphelilerin yakalanması için ekipler, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.