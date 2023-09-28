İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

Çalışmalarda şüphelilerin Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda ise örgüt mensubu olan zanlılara para transferi yapıldığını belirleyen ekipler, HTS incelemesinde ise örgüt mensuplarıyla irtibatlı ve çatı yöneticileriyle kayıtlarının bulunduğunu tespit etti. Örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettiği anlaşılan şüphelilerin yakalanması için ekipler, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # istanbul # opersayon
Çok Okunanlar
O bölgeler dikkat etmeli! Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?
O bölgeler dikkat etmeli! Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?
Altın fiyatları yükseldi mi? 28 Eylül günü için güncel fiyatlar...
Altın fiyatları yükseldi mi? 28 Eylül günü için güncel fiyatlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sis Operasyonu'!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sis Operasyonu'!
Dolar, euro ve sterlinde son durum! Döviz bozduracaklar dikkat!
Dolar, euro ve sterlinde son durum! Döviz bozduracaklar dikkat!
Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
Öne Çıkanlar 🔔 BAĞ-KUR'da 9 Bin 200 Günden 7 Bin 200 Güne! [EYT'liler ve EMEKLİLER Müjde mi?] 🔔 BAĞ-KUR'da 9 Bin 200 Günden 7 Bin 200 Güne! [EYT'liler ve EMEKLİLER Müjde mi?] Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı! Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı!