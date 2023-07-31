İstanbul'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde orman yangını çıktı. TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda başlayan yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin helikopter desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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