İstanbul'da Terör Örgütlerine Operasyon! 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldü.
Soruşturma neticesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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