MİT'ten PKK'ya Ağır Darbe! Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'yı tamamen bitirmek için düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya 2005 yılında katılan "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu olduğu belirlendi.
Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen terörist Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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