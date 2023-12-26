Eski Bakan Yaşar Okuyan Vefat Etti! Yaşar Okuyan Neden Öldü?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçtiğimiz hafta iç kanama geçirmiş ve Ankara'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Eski Bakan Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar Okuyan Kimdir?

Yaşar Okuyan 1949 yılında Yalova'da doğmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü. Vatan Partisi'nde bir dönem Genel Başkanlığı yapan Yaşar Okuyan, aynı zamanda Ulusal Kanal'da da program yaptı.