Eski Bakan Yaşar Okuyan Vefat Etti! Yaşar Okuyan Neden Öldü?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, hayatını kaybetti. Okuyan, yaşadığı rahatsızlık sonucu Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Eski Bakan Yaşar Okuyan Vefat Etti! Yaşar Okuyan Neden Öldü?
Son Güncelleme:

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçtiğimiz hafta iç kanama geçirmiş ve Ankara'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Eski Bakan Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar Okuyan Kimdir?

Yaşar Okuyan 1949 yılında Yalova'da doğmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü. Vatan Partisi'nde bir dönem Genel Başkanlığı yapan Yaşar Okuyan, aynı zamanda Ulusal Kanal'da da program yaptı. 

TBMM'de Bütçe Maratonu Sona Erdi! 2024 Bütçesi Kabul EdildiTBMM'de Bütçe Maratonu Sona Erdi! 2024 Bütçesi Kabul EdildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yaşar okuyan # son dakika
Çok Okunanlar
Gazze'de 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle Getirildi
Gazze'de 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle Getirildi
Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Kanalda?
Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Kanalda?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
İstanbul'da Hangi Şehirlerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Hangi Şehirlerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar "Patron İncinmiş" Burda Bebek Direnişi! | Ulusal Emek Dünyası "Patron İncinmiş" Burda Bebek Direnişi! | Ulusal Emek Dünyası İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu! İstanbul’da Kiraların En Çok Arttığı İlçeler Belli Oldu!