İstanbul'da toplu ulaşıma zam ne zaman? UKOEME'nin toplantısından karar çıkmadı

İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü.

İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için toplu ulaşıma zam ağustos ayı toplantısına ertelendi.

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.