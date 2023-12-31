İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Büyük Yürüyüş! Yüz Binlerce Kişi Galata Köprüsü'nde Buluşacak

Milli İrade Platformu anlamı bir çağrı yaptı. Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkı için yürüyüş yapılacak.

1 Ocak Pazartesi günü Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşacak yurttaşlar saat 08.30’da Galata Köprüsü’ne yürüyecek.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 demokratik kitle örgütünün düzenleyeceği yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek.

Yürüyüş saatinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, önemli bir kitlesel yürüyüşe tanıklık edecek.