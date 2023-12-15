İstanbullunun Parası Terör Örgütü Yandaşlarına Gidiyor! İBB Rojda Şenses'e Konser Verdirdi

Daha önce terör örgütü propagandası yaptığı için 1 yıl 8 ay ceza alan Rojda Şenses'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi konser verdirdi. İBB, konserin masraflarını kendisi karşıladı. Konser Sultangazi'deki İBB'ye ait Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rojda Şenses, sık sık terör örgütü propagandası yapmasıyla tanınıyor. Daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan Rojda Şenses, aynı suçtan 1 yıl 8 ay ceza aldı. Daha önce Koma Gulên Xerzan gurubunda birlikte müzik yaptığı kardeşi de Rojda gibi terör örgütü propagandası yapmaktan daha önce gözaltına alınmıştı. Rojda Şenses, daha önce terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde de faaliyetler gerçekleştirmişti.